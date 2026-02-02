S’abonner au mag
  • France
  • Médias

La théorie (très) douteuse de Guy Roux sur le foot féminin

FG
La théorie (très) douteuse de Guy Roux sur le foot féminin

Un nouveau dérapage (in)contrôlé ? Dans le cadre d’un entretien réalisé par le journal L’Est éclair, Guy Roux (87 ans) semble s’être quelque peu égaré au moment d’exprimer sa vision du football féminin. S’il a d’abord affirmé son « respect pour ces jeunes femmes qui pratiquent leur sport favori », l’ancien entraineur emblématique de l’AJ Auxerre a expliqué que selon lui, la raison des matchs jugés « peu spectaculaires » serait avant tout d’ordre physiologique, les femmes ayant « des bassins plus larges que ceux des hommes ».

Des écarts physiologiques mis en avant

« Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large […]  Le football n’est pas fait pour les bassins larges » a-t-il notamment affirmé, avant de préciser que selon lui, « les meilleures joueuses de football sont taillées comme les garçons ». Ces déclarations, qui interpellent, interviennent deux jours après le dérapage sexiste de Daniel Bravo sur les antennes de Beinsport.

Les joueuses auxerroises, pensionnaires de deuxième division, apprécieront.

Quand Christophe Gleizes rencontrait les meilleurs marabouts de Côte d’Ivoire

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5h
103
198

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!