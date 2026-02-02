La théorie (très) douteuse de Guy Roux sur le foot féminin

Un nouveau dérapage (in)contrôlé ? Dans le cadre d’un entretien réalisé par le journal L’Est éclair, Guy Roux (87 ans) semble s’être quelque peu égaré au moment d’exprimer sa vision du football féminin. S’il a d’abord affirmé son « respect pour ces jeunes femmes qui pratiquent leur sport favori », l’ancien entraineur emblématique de l’AJ Auxerre a expliqué que selon lui, la raison des matchs jugés « peu spectaculaires » serait avant tout d’ordre physiologique, les femmes ayant « des bassins plus larges que ceux des hommes ».

Des écarts physiologiques mis en avant

« Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large […] Le football n’est pas fait pour les bassins larges » a-t-il notamment affirmé, avant de préciser que selon lui, « les meilleures joueuses de football sont taillées comme les garçons ». Ces déclarations, qui interpellent, interviennent deux jours après le dérapage sexiste de Daniel Bravo sur les antennes de Beinsport.

Les joueuses auxerroises, pensionnaires de deuxième division, apprécieront.

