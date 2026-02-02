S’abonner au mag
Le LOSC accueille deux renforts en attaque

CG
Un attaquant peut en cacher un autre. Le LOSC a attendu le dernier jour du mercato hivernal pour accueillir des renforts offensifs, dans un secteur où les Dogues sont en délicatesse depuis le début d’année.

Les heureux élus ? Noah Edjouma, 20 ans, qui arrive de Toulouse contre un chèque de 5 millions d’euros. Surtout utilisé dans la rotation au TFC, l’ailier s’est engagé pour quatre ans et demi à Lille.

Pas de retour à l’AJA pour Perrin

Il ne vient pas seul puisque le club nordiste a officialisé au même moment Gaëtan Perrin, ce qui a dû faire couler des larmes du côté d’Auxerre. Les amoureux de l’AJA pensaient bien retrouver leur ancien chouchou cet hiver, mais le LOSC leur a grillé la politesse pour un transfert sec du milieu offensif, qui a signé jusqu’en juin 2028 après six mois passés à Krasnodar, en Russie.

Dans l’idée, ces deux joueurs doivent offrir des solutions supplémentaires à Bruno Genesio, privé de Hamza Igamane, gravement blessé à la CAN, mais aussi d’Osame Sarhaoui et d’Ethan Mbappé.

Il faut bien ça pour aller chercher la Ligue Europa.

En panne, Lille ne redémarre pas à Lyon

CG

