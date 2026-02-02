Le LOSC accueille deux renforts en attaque

Un attaquant peut en cacher un autre. Le LOSC a attendu le dernier jour du mercato hivernal pour accueillir des renforts offensifs, dans un secteur où les Dogues sont en délicatesse depuis le début d’année.

Les heureux élus ? Noah Edjouma, 20 ans, qui arrive de Toulouse contre un chèque de 5 millions d’euros. Surtout utilisé dans la rotation au TFC, l’ailier s’est engagé pour quatre ans et demi à Lille.

Pas de retour à l’AJA pour Perrin

Il ne vient pas seul puisque le club nordiste a officialisé au même moment Gaëtan Perrin, ce qui a dû faire couler des larmes du côté d’Auxerre. Les amoureux de l’AJA pensaient bien retrouver leur ancien chouchou cet hiver, mais le LOSC leur a grillé la politesse pour un transfert sec du milieu offensif, qui a signé jusqu’en juin 2028 après six mois passés à Krasnodar, en Russie.

𝑮𝒂𝒆̈𝒕𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒓𝒊𝒏, 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒓𝒆𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒇 𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒈𝒖𝒆𝒔 🤩 Gaëtan Perrin est Lillois. Le milieu de terrain offensif du FK Krasnodar (Russie), 29 ans, retrouve le championnat de France. Il s’est engagé avec le LOSC jusqu’en juin 2028. Le… pic.twitter.com/HZQpNJZkys — LOSC (@losclive) February 2, 2026

𝑵𝒐𝒂𝒉 𝑬𝒅𝒋𝒐𝒖𝒎𝒂 𝒆𝒔𝒕 𝑳𝒊𝒍𝒍𝒐𝒊𝒔 🤩 Un talent offensif débarque au LOSC. Noah Edjouma (20 ans) s’est engagé ce jour avec le club lillois pour une durée de 4 ans et demi. L’attaquant international Espoirs français du Toulouse FC a signé chez les Dogues jusqu’en 2030.… pic.twitter.com/D77vHJQ1in — LOSC (@losclive) February 2, 2026

Dans l’idée, ces deux joueurs doivent offrir des solutions supplémentaires à Bruno Genesio, privé de Hamza Igamane, gravement blessé à la CAN, mais aussi d’Osame Sarhaoui et d’Ethan Mbappé.

Il faut bien ça pour aller chercher la Ligue Europa.

En panne, Lille ne redémarre pas à Lyon