Des retrouvailles pour le LOSC en barrages de Ligue Europa

C’était une revanche ou l’autre. Après sa victoire sur le gong ce jeudi soir contre Fribourg (1-0), le LOSC attendait d’être fixé pour les barrages de Ligue Europa et savait déjà qu’il y aurait des retrouvailles.

L’OL ou Aston Villa en cas de qualification

Lille avait le choix entre l’Étoile rouge de Belgrade et le Celta Vigo, ce sera le club serbe pour les Dogues de Bruno Genesio, qui s’étaient inclinés là-bas au mois de novembre (une défaite 1-0) en phase de ligue.

𝑻𝒊𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒓𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒂𝒈𝒆𝒔 🍀 Le LOSC affrontera l’Étoile Rouge de Belgrade en barrages d’UEFA Europa League 👊 Le match aller aura lieu le jeudi 19 février 2026 à Lille, et le retour le jeudi 26 février à Belgrade* 🔜 En cas de qualification, les Dogues… pic.twitter.com/8Whj0RSYn7 — LOSC (@losclive) January 30, 2026

Le match aller se disputera à la maison, au stade Pierre-Mauroy, le jeudi 19 février, une semaine avant la deuxième manche, le 26 février, qui se disputera au stade Rajko Mitić, le fameux Marakana. Les Lillois tenteront de se frayer un chemin en huitièmes de finale de la C3, un stade qu’ils n’ont plus connu depuis mars 2010 et une double confrontation contre Liverpool.

En cas de qualification, le LOSC pourrait avoir le droit à un duel 100% français contre l’OL ou à d’autres retrouvailles, avec Aston Villa, qui avait laissé un mauvais souvenir aux Nordistes en Ligue Conférence.

Le tirage complet des barrages de C3

Ludogorets – Ferencvaros

Panathinaïkos – Viktoria Plzen

Dinamo Zagreb – Genk

PAOK – Celta

Celtic – Stuttgart

Fenerbahçe – Nottingham Forest

Brann Bergen – Bologne

Lille – Étoile rouge de Belgrade

Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté