Brest enfonce un peu plus Metz, Ngoy sauve encore Lille contre Nantes

Un tout jeune héros. Quatre jours après avoir enfin marqué à deux reprises dans un même match (avec une prolongation, certes), Lille a de nouveau affiché son incroyable déficit offensif contre Nantes. Avant de s’en remettre à Nathan Ngoy pour un nouveau miracle (1-0). Sans Olivier Giroud, entré en fin de partie, les Dogues ont eu toutes les peines du monde à inquiéter Anthony Lopes. L’avant-centre du jour Matías Fernández-Pardo aura trouvé la barre en début de seconde période, mais c’est à peu près tout jusqu’à cete enchaînement du jeune défenseur central dans les derniers instants. Lille revient à hauteur de Rennes et de l’OM.

On n'en parle pas assez : mais quel joueur 🥵 𝑳𝒖𝒅𝒐𝒗𝒊𝒄 𝑨𝒋𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 punit le @FCMetz qui s'enfonce plus que jamais...#FCMSB29 pic.twitter.com/bk5UeLMQ3r — L1+ (@ligue1plus) March 1, 2026

Plus à l’est, Metz est tout proche de l’abandon. Rapidement en supériorité numérique après la grosse semelle de Daouda Guindo sur Koffi Kouao, les Grenats ont trouvé le moyen de s’incliner contre Brest (0-1). Seul point positif : les ultras n’étaient pas là pour voir ça. Après plusieurs parades de Grégoire Coudert, c’est finalement Ludovic Ajorque qui offre une victoire inattendue aux Bretons, sur la seule opportunité des visiteurs.

Lorient et Auxerre font le spectacle

Enfin le spectacle était surtout présent sur la pelouse du Moustoir entre Lorient et Auxerre (2-2). Après à peine une minute, c’est Marvin Senaya qui ouvre le score pour l’AJA à la suite d’un corner mal repoussé, et alors que Noah Cadiou se plaignait d’une faute. Pas d’inquiétude pour les Merlus : d’une frappe croisée, Bamba Dieng s’occupe d’égaliser une première fois. C’est parti pour dix minutes de folie. Servi sur un plateau, Josué Casimir marque enfin avec Auxerre, avant que Dieng ne récidive, de la tête à la tombée d’un centre de Pablo Pagis, cette fois. Malgré plusieurs opportunités de part et d’autre, les deux équipes ne parviendront pas à se départager après la pause. Pas vraiment un pas en avant dans la course au maintien pour l’AJA.

Ni dans la course à l’Europe pour Lorient, pour les plus ambitieux.

Lille 1-0 Nantes

But : Ngoy (90e+4)

Lorient 2-2 Auxerre

Buts : Dieng (19e et 29e) pour les Merlus // Senaya (1ère) et Casimir (24e)

Metz 0-1 Brest

But : Ajorque (69e)

Expulsion : Guindo (22e) pour les Ty Zef