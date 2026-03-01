S’abonner au mag
Álvaro Arbeloa donne des nouvelles de Kylian Mbappé

LB
Patience est mère de toutes les vertus. Interrogé en conférence de presse sur la durée de l’absence de Kylian Mbappé, l’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a préféré ne pas fixer de délai pour le retour de son attaquant vedette sur les terrains.

Pas de précipitations pour le retour de Mbappé

« Kylian ? Nous savons très bien ce qui lui arrive. Ce que nous voulons maintenant, c’est qu’il se remette de ses douleurs pour qu’il revienne à 100 %, avec confiance et la plus grande sécurité possible, lorsqu’il sera complètement rétabli et que ses douleurs auront disparu », a déclaré l’entraîneur merengue avant la rencontre face à Getafe. Diminué par une lésion au ligament externe du genou gauche depuis fin 2025, le capitaine de la sélection tricolore a déjà manqué le barrage retour de Ligue des champions face à Benfica cette semaine, son retour n’est pas pressenti avant le match retour face à Manchester City selon la Cadena Ser.

« Nous verrons au jour le jour. Pour l’instant, il vaut mieux ne pas fixer de délai et le laisser évaluer ses sensations. En fonction de cela, nous prendrons une décision. Nous voulons qu’il revienne à 100 % et quand ce sera le cas, il rejouera », a temporisé Arbeloa.

Gonzalo García est prêt à profiter de la situation.

Kylian Mbappé absent plus longtemps que prévu ?

LB

