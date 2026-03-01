S’abonner au mag
Nouveau coup dur pour l'effectif de l'OL

Le FC Infirmerie continue de se remplir. Alors que l’Olympique lyonnais devait déjà se passer d’Afonso Moreira, de Malick Fofana, d’Orel Mangala et de Pavel Šulc touché à la cuisse face à Strasbourg dimanche dernier, Ruben Kluivert est venu s’ajouter à la liste des absents pour le déplacement à Marseille.

Un retour éphémère

Déjà absent face à Laval en Coupe de France au début du mois de février (2-0), puis face à Nice en championnat (2-0), Kluivert avait fait son retour dans le onze de départ lyonnais dimanche dernier face à Strasbourg (3-1). Selon les informations de L’Equipe, son absence pour l’Olympico serait due à une méforme, le Néerlandais n’étant pas à 100% pour disputer la rencontre.

Du côté de l’OM, seul Bilal Nadir est forfait pour ce match.

En direct : Marseille-Lyon (0-0)

LB

