Mauvaise nouvelle pour les supporters de Lille et Lyon

Réservez vos aprems. Si Lille et l’Olympique lyonnais connaissent leurs adversaires en huitièmes de Ligue Europa, avec respectivement Aston Villa et le Celta au programme, les supporters des deux équipes vont un peu faire la gueule. En effet, dans sa programmation, l’UEFA précise que les deux clubs français joueront leur match à domicile à 18h45 (l’aller pour Lille, le retour pour l’OL).

Pas un horaire pratique

Pas de quoi ravir les suiveurs donc, forcés de quitter le travail très tôt pour arriver au stade. À l’extérieur, le LOSC et l’OL joueront cependant à 21 heures. Les matchs aller sont prévus le 12 mars, les retours le 19. En cas de qualification, Lille défiera Bologne ou la Roma, Lyon se frottera à Genk ou Fribourg.

Le football français n’est toujours pas respecté…

