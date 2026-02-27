S’abonner au mag
  • C3
  • 8es

Mauvaise nouvelle pour les supporters de Lille et Lyon

AB
Réactions
Mauvaise nouvelle pour les supporters de Lille et Lyon

Réservez vos aprems. Si Lille et l’Olympique lyonnais connaissent leurs adversaires en huitièmes de Ligue Europa, avec respectivement Aston Villa et le Celta au programme, les supporters des deux équipes vont un peu faire la gueule. En effet, dans sa programmation, l’UEFA précise que les deux clubs français joueront leur match à domicile à 18h45 (l’aller pour Lille, le retour pour l’OL).

Pas un horaire pratique

Pas de quoi ravir les suiveurs donc, forcés de quitter le travail très tôt pour arriver au stade. À l’extérieur, le LOSC et l’OL joueront cependant à 21 heures. Les matchs aller sont prévus le 12 mars, les retours le 19. En cas de qualification, Lille défiera Bologne ou la Roma, Lyon se frottera à Genk ou Fribourg.

Le football français n’est toujours pas respecté…

Paulo Fonseca ne voulait pas du LOSC pour l'OL

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
127
9

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.