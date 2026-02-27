S’abonner au mag
  • France
  • Paris FC

Antoine Kombouaré s'énerve sur son prénom

AB
7 Réactions
Antoine Kombouaré s'énerve sur son prénom

Quand on a AK comme initiales, on tire fort. Ces initiales sont celles d’Antoine Kombouaré, fraîchement nommé entraîneur du Paris FC. Pour présenter son nouveau coach, Marco Neppe – directeur sportif allemand du club en lutte pour le maintien – a ainsi organisé une conférence de presse, durant laquelle une journaliste a posé une question simple : « Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi Antoine ? » Une formulation que n’a visiblement pas apprécié Kombouaré, qui s’est empressé de couper la chique à tout le monde, en répondant sèchement : « Le « coach », c’est mieux. On n’est pas copains. Pas encore. » Sous le regard gêné de Neppe.

De quoi glacer un peu tout le monde, à commencer par notre confrère, confuse en excuse. Actuel quinzième de Ligue 1, le Paris FC a six points d’avance sur le premier relégable, Nantes. Un club que Kombouaré a quitté en fin de saison dernière.

S’il s’appelait Juste, on aurait pu avoir droit à une toute autre scène.

Kombouaré au PFC, un drôle de Paris

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
127
13

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.