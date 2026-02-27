Antoine Kombouaré s'énerve sur son prénom

Quand on a AK comme initiales, on tire fort. Ces initiales sont celles d’Antoine Kombouaré, fraîchement nommé entraîneur du Paris FC. Pour présenter son nouveau coach, Marco Neppe – directeur sportif allemand du club en lutte pour le maintien – a ainsi organisé une conférence de presse, durant laquelle une journaliste a posé une question simple : « Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi Antoine ? » Une formulation que n’a visiblement pas apprécié Kombouaré, qui s’est empressé de couper la chique à tout le monde, en répondant sèchement : « Le « coach », c’est mieux. On n’est pas copains. Pas encore. » Sous le regard gêné de Neppe.

😮 Première conférence de presse d'Antoine Kombouaré au Paris FC et premier recadrage en règle. pic.twitter.com/ppLf9A8KKt — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2026

De quoi glacer un peu tout le monde, à commencer par notre confrère, confuse en excuse. Actuel quinzième de Ligue 1, le Paris FC a six points d’avance sur le premier relégable, Nantes. Un club que Kombouaré a quitté en fin de saison dernière.

S’il s’appelait Juste, on aurait pu avoir droit à une toute autre scène.

Kombouaré au PFC, un drôle de Paris