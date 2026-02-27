Pourquoi on n’en peut plus des Real Madrid - Manchester City en Ligue des champions

Mouais, on repassera pour la surprise. En huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid aura le plaisir (ou le supplice) de défier Manchester City. Ce sera la 17e fois que les Merengues et les Skyblues s’affrontent en C1, et la 5e fois de suite en phase finale, soit un record. Vous avez dit redondant ?

Cette saison, les deux écuries se sont déjà livré une joute remportée par les hommes de Pep Guardiola à Madrid (1-2) en phase de ligue. Cet avant-goût de huitième de finale avait notamment contribué à mettre sous pression Xabi Alonso, qui aura tenu à la tête du Real Madrid jusqu’au 12 janvier dernier. Álvaro Arbeloa aura donc pour tâche d’évincer ce mauvais souvenir.

Le Real Madrid, omniprésent en C1

Quelle est donc l’affiche qu’on retrouve le plus en Ligue des champions ? Roulement de tambour… Allez, un indice, la Casa Blanca y figure : il s’agit de Real Madrid – Bayern Munich avec 22 oppositions. Pour compléter le podium des rencontres dont on aurait tendance à se lasser, l’incolore Real Madrid – Juventus pointe le bout de son nez avec 17 duels.

17 – Affiches les plus jouées en Ligue des Champions : 22 : Real Madrid v Bayern Munich 🆕17 : Real Madrid v Manchester City (en comptant la double confrontation à venir) 17 : Real Madrid v Juventus Classique. pic.twitter.com/2OAI9z1UR9 — OptaJean (@OptaJean) February 27, 2026

Heureusement qu’on a un alléchant Bodö/Glimt – Sporting.

