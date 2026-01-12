Le Real Madrid se sépare de Xabi Alonso et nomme un nouveau coach

Fin de hype. Le mariage entre le Real Madrid et Xabi Alonso n’aura pas duré très longtemps : six mois après son arrivée sur le banc merengue, le club espagnol a annoncé s’être séparé de son entraîneur « d’un commun accord », ce lundi soir.

Une promotion pour Arbeloa

Il n’aura pas résisté à la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Barça (3-2), dimanche en Arabie saoudite, alors que le Real Madrid est deuxième à quatre unités de son rival en Liga à mi-saison.

« Xabi Alonso aura toujours l’affection et l’admiration de tous les supporters du Real Madrid, car il est une légende du club et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison, écrit le club espagnol dans un communiqué. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement tout au long de cette période, et leur souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de leur vie. »

Dans la foulée, le Real Madrid a officialisé la nomination d’Álvaro Arbeloa pour lui succéder. Un autre ancien de la maison, qui se faisait les dents avec les équipes de jeunes depuis 2022 et qui avait été intronisé à la tête de la Castilla l’été dernier.

Raúl se tient prêt, au cas où.

