Raúl va (encore) quitter le Real Madrid

Jamais deux départs sans trois.

Après Carlo Ancelotti et Luka Modrić, c’est désormais Raúl qui s’apprête à quitter le Real Madrid. Selon Relevo et AS, la légende du club ne sera plus l’entraîneur du Castilla à l’issue de la saison, après six années passées à la tête de l’équipe réserve madrilène.

Numéro un ou rien

Son départ serait nourri par une profonde déception. D’après la presse brésilienne et espagnole, Raúl se voyait entraîner l’équipe première, mais n’a jamais été véritablement considéré comme une option sérieuse par la direction madrilène.

L’annonce attendue de la nomination de Xabi Alonso pour succéder à Ancelotti serait la goutte de trop. Écarté des plans du club malgré ses résultats (une Youth League remportée en 2020 et 55 millions d’euros générés via les ventes de jeunes talents), Raúl aurait confié à ses proches qu’il comptait s’en aller.

Il devrait donc vivre, samedi, à Alcoyano son dernier match avec le Castilla. Plusieurs médias espagnols ont également relayé l’information selon laquelle un autre ancien, Alvaro Arbeloa, serait pressenti pour lui succéder sur le banc.

C’est quand même moins déchirant que son départ en 2010.

