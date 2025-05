Le Real Madrid prépare ses adieux à Carlo Ancelotti

Monument sur le départ.

Carlo Ancelotti s’apprête à diriger son dernier match avec le Real Madrid, samedi au Bernabéu contre la Real Sociedad (16h15). À la veille de cette rencontre, le club madrilène a publié un communiqué pour sceller la fin de son histoire avec le futur sélectionneur du Brésil. « Le Real Madrid C.F. et Carlo Ancelotti sont parvenus à un accord pour mettre fin à son mandat », écrit le club, qui « souhaite exprimer sa gratitude et son affection à l’une des grandes légendes du Real Madrid et du football mondial ».

Arrivé en 2013, puis revenu en 2021, Ancelotti part avec un palmarès impressionnant : 15 titres en 6 saisons, dont 3 Ligues des champions (2014, 2022, 2024), 3 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes d’Europe, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne. Il part en étant donc l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club.

𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐀𝐧𝐜𝐞𝐥𝐨𝐭𝐭𝐢, 𝐚 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃 🫡 🏆🏆 La Liga 🏆🏆 Copa Del Rey 🏆🏆🏆 Champions League 🏆🏆 Supercopa de España 🏆🏆🏆 UEFA Super Cup 🏆🏆 Club World Cup 🏆 Intercontinental Cup Thank you for everything Grandpa!🤍 pic.twitter.com/ce9FXgNTIc — 𝔻𝕒𝕞𝕚𝕚™🦅 (@damii_marco) May 9, 2025

Un hommage lui sera rendu

« Carlo Ancelotti fait désormais partie de la grande famille madrilène pour toujours. Nous sommes fiers d’avoir pu profiter d’un entraîneur qui nous a aidés à remporter tant de succès et qui a également représenté les valeurs de notre club de manière exemplaire », a déclaré Florentino Pérez. Un hommage est prévu samedi au Bernabéu : les joueurs et les supporters préparent un hommage à leur coach et ses 15 trophées seront exposés sur la pelouse après le match, selon AS.

De son côté, Ancelotti a réagi sur ses réseaux sous une magnifique vidéo : « Ce furent des années inoubliables. Merci au club, aux joueurs et aux supporters. Ce que nous avons accompli ensemble restera à jamais dans l’histoire. Mon lien avec le Real Madrid est éternel. »

Rajoutons à ça le dernier match de Modrić et Vasquez : grosse consommation de mouchoirs à prévoir.

Raúl va (encore) quitter le Real Madrid