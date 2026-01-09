S’abonner au mag
Un groupe de supporters de Manchester United veut destituer la direction

Un groupe de supporters de Manchester United veut destituer la direction

Autrefois les Glazer, aujourd’hui les Glazer et Ratcliffe… Dans un communiqué, le groupe de supporters The 1958 qualifie l’actionnaire minoritaire de Manchester United, Jim Ratcliffe, de « clown incompétent » et prévoit une manifestation le 1er février.

Sa démarche va bien au-delà de la crise sportive et du limogeage de l’entraîneur Rúben Amorim. L’objectif de ce groupe « underground » est de provoquer un vote de défiance contre l’ensemble de la structure de propriété du club. Il veut se débarrasser non seulement de Ratcliffe, mais aussi des impopulaires Glazer, qui demeurent les principaux actionnaires du club.

La responsabilité sportive incombe à Ratcliffe

Ratcliffe n’est qu’actionnaire minoritaire, mais il dispose néanmoins, conformément à l’accord conclu avec les Glazer, du pouvoir décisionnel en matière sportive. Il se retrouve donc au centre des critiques : « Après être passé d’un désastre à l’autre, Ratcliffe apparaît comme un clown incompétent transformant le club en cirque. Au lieu d’être les meilleurs élèves, nous sommes la risée de tous. »

Les supporters portent un regard très critique sur la situation sportive, mais situent les véritables problèmes ailleurs : « Sur le terrain, nous assistons à des performances médiocres d’une équipe moyenne, qui dérive sans identité, sans direction ni ambition. En dehors du terrain, le chaos est encore pire. »

Sans chaos, ça ne serait plus Manchester United…

