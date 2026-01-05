Manchester United met fin au calvaire de Rúben Amorim

- Angleterre
- Manchester United
C'est bon, le calvaire de Rúben Amorim est terminé
Rouge de honte.
À peine un an après son arrivée à la tête de Manchester United, Rúben Amorim est déjà limogé. C’était dans les tuyaux de la presse anglaise depuis plusieurs heures, mais le club a eu l’amabilité de mettre fin à son supplice dès ce lundi matin, quelques heures après un triste nul à Leeds (1-1), un parmi tant d’autres.
Club statement: Ruben Amorim.— Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026
Après cette nouvelle contre-performance, le Portugais se savait menacé, mais avait continué de bomber le torse. Malheureusement pour lui, les dirigeants des Red Devils n’aiment pas trop partager la lumière. Ils reprochaient notamment à leur coach son ambition trop onéreuse sur le marché des transferts et son obsession pour le 3-4-3.
Arrivé du Sporting avec son lot de promesses, il n’a jamais su concrétiser. La faute à un effectif trop faible, à une instabilité chronique et à des choix personnels parfois mauvais. Celui de signer à Manchester United n’était effectivement pas très judicieux.
EL