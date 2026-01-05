S’abonner au mag
Rúben Amorim (encore) sur la sellette

EL
Un divorce à l’anglaise à prévoir ?

Depuis le 1er novembre 2024, date de son arrivée sur le banc de Manchester United, Rúben Amorim semble constamment coincé dans des montagnes russes. Problème : celles-ci ont plus de chutes que de montées, et les loopings font salement mal au bide. Ce lundi, Sky Sports révèle que l’entraîneur des Red Devils est plus que jamais menacé par sa direction.

Désaccord sur le mercato et la tactique

Au-delà de la sixième place décevante en Premier League et du récent nul concédé à Leeds (1-1), les deux parties ne sont plus sur la même longueur d’onde à propos du mercato hivernal. Tandis que le coach – qui a annoncé être davantage le manager que l’entraîneur – veut du renfort dès janvier, son board est plus réticent et n’hésiterait pas à faire sauter ce premier fusible. Plus étonnant, selon le média britannique, les dirigeants mettent le nez dans la tactique et reprocheraient à Amorim son obstination pour le 3-4-3.

Après le match face à Leeds, le Portugais est apparu sûr de lui en conférence de presse, affirmant de nouveau ses ambitions personnelles : « Cela va durer dix-huit mois (son contrat court jusqu’en juin 2027) et ensuite tout le monde passera à autre chose. C’était le deal. Je ne vais pas démissionner. Je ferai mon travail jusqu’à ce qu’un autre vienne me remplacer. »

EL

