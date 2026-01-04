S’abonner au mag
  • Premier League
  • J20
  • Leeds-Manchester United (1-1)

Manchester United et Leeds se répondent en trois minutes

FC
  Leeds 1-1 Manchester United

Buts : Aaronson (62e) pour Leeds // Cunha (65e) pour Manchester United

Pourquoi regarder un match en entier lorsqu’il ne dure que quelques minutes en réalité ?

À l’occasion de la vingtième journée de Premier League, Manchester United a concédé le nul contre Leeds et (quasiment) tout s’est déroulé de la 62e à la 65e : Brenden Aaronson a d’abord ouvert le score, avant que Matheus Cunha n’égalise en taclant sur un service de Joshua Zirkzee.

Calvert-Lewin touche du bois

Sinon ? Un montant pour Dominic Calvert-Lewin, un poteau pour Cunha et quelques arrêts de gardiens. Mais surtout des Red Devils qui déçoivent toujours, et des locaux qui surprennent encore en enchaînant une septième rencontre consécutive sans défaite en championnat.

De toute façon, ce n’est pas sur le terrain que ça se passe.

