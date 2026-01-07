Manchester United freiné à Burnley, scénario de dingue à Newcastle

Burnley 2-2 Manchester United

Buts : Heaven (CSC, 13e) et Anthony (66e) pour les Clarets // Šeško (50e et 60e) pour les Red Devils

Pluie de buts en Angleterre, mais aucun vainqueur.

Suite au multiplex où ni City ni Aston Villa ne faisaient de bonnes affaires, Manchester United était de sortie pour la première fois depuis le limogeage de Rúben Amorim, sur la pelouse de Burnley. Sous la direction de l’intérimaire Darren Fletcher, les Red Devils n’ont guère retrouvé leur football, et un triste match nul face à l’avant-dernier de la Premier League (2-2). Seul point positif de la soirée côté Mancunien, le doublé en dix minutes de Benjamin Šeško, peu en confiance pour sa première saison en Angleterre et qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis plus de trois mois. En bref, il y a du boulot pour le prochain psychopathe qui oserait prendre la suite d’Amorim.

Newcastle repasse devant United

Elle est là, la Premier League qu’on aime. Deux équipes qui se rendent coup pour coup jusqu’au bout de la night. C’est ce qui s’est passé entre Newcastle et Leeds, qui se sont répondu pendant plus de 100 minutes de football par buts interposés. Dans l’affaire, ce sont les Magpies qui ont achevé les Peacocks, grâce au héros Harvey Barnes, auteur d’une reprise de volée que Lucas Perri n’a pas pu sortir (4-3). À l’arrivée, c’est Newcastle qui se rapproche du top 5 et qui prend la sixième place à Manchester United.

L’Angleterre et ses scénarios rocambolesques !

Newcastle 4-3 Leeds

Buts : Barnes (36e et 90e+12), Joelinton (54e) et Guimarães (SP, 90e+1) pour les Magpies // Aaronson (32e et 79e) et Calvert-Lewin (SP, 45e+5) pour les Peacocks

