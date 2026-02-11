S’abonner au mag
Les clubs de Premier League dépensent (vraiment) sans compter

La bande de Picsou. Ce mercredi, l’observatoire du football CIES a sorti son rapport hebdomadaire. Cette semaine, le thème est les bilans financiers des opérations de transferts des clubs des grands championnats européens. Qui sort le chéquier ?

Sur les cinq dernières années, Benfica a le meilleur bilan, avec +346 millions d’euros de bénéfices. Le LOSC (+273) et l’Ajax Amsterdam (+270) complètent le podium. Les clubs ayant « le pire bilan » sont Chelsea (-883), Manchester United (-859) et Arsenal (-814). Trois clubs de Premier League, donc.

Le PSG entre Newcastle et Nottingham Forest

À noter que le PSG se fait une place dans le top 10 (-499 millions d’euros), entre Newcastle et Nottingham Forest. Sur les deux derniers mercatos, Arsenal a le bilan le plus rouge. Les Gunners ont dépensé 378 millions d’euros et vendu pour seulement 16 millions. Peut-être le symbole de la mentalité win now de l’équipe d’Arteta. Et on peut dire que l’investissement porte ses fruits, il ne manque plus qu’un trophée.

Sur cette même période, un club explose les autres et se retrouve avec un bilan positif de +149 millions. Ce club, c’est l’AS Monaco. Wolverhampton (+98) et Southampton (+89) complètent le top 3. Bizarrement, ou non, ce trio de tête est constitué d’équipes en difficulté cette saison.

La situation des Monégasques est délicate, Wolverhampton est dernier de Premier League avec seulement une petite victoire et Southampton, relégué la saison passée, est 9e de Championship. Le club du sud de l’Angleterre est néanmoins sur une série de trois victoires, dont une remontada folle contre Leicester, et n’est plus qu’à un point des places qualificatives pour les barrages d’accession à la Premier League.

Dépenser pour mieux régner.

