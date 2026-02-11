S’abonner au mag
  • Premier League
  • J26
  • Chelsea-Leeds (2-2)

Le raté de l’année est pour Cole Palmer avec Chelsea

AR
Oups, la boulette ! Ce mardi soir, Chelsea recevait Leeds pour le compte de la 26e journée de Premier League. Les joueurs de Liam Rosenior ont parfaitement démarré le match en prenant deux buts d’avance sur leur adversaire, par l’intermédiaire de João Pedro et Cole Palmer. En cinq minutes, les Peacocks ont recollé au score (2-2), mais un homme aurait pu tout faire basculer.

Pas de sang-froid pour Palmer

Bien lancés par un superbe mouvement collectif, les Blues ont eu l’occasion du match pour reprendre l’avantage dans une rencontre qu’ils ont largement dominée. C’est l’attaquant anglais Cole Palmer qui se retrouve littéralement seul face au but adverse, grâce à un très bon centre de Caicedo. Manque de chance ou geste technique raté : celui qui a normalement du sang-froid envoie son tir au-dessus à la 94e minute.

Le plus drôle, c’est sans doute les tronches en tribunes après un tel loupé.

Premier League : Liverpool doute encore, première réussie pour Rosenior

AR

