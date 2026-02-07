S’abonner au mag
  • Premier League
  • J25

Cole Palmer sort le grand jeu, Arsenal s'envole

QB
Cole Palmer sort le grand jeu

Appelez-le « Penalmer ». Irrégulier depuis son retour de blessure en décembre, Cole Palmer a peut-être définitivement lancé sa saison ce samedi. L’Anglais a scoré trois fois en 25 minutes sur la pelouse de Wolverhampton : deux penalties, puis une frappe pied gauche sous la barre (13e, 35e, 38e). Un triplé bienvenu car il n’avait marqué que cinq buts jusque-là cette saison. Vainqueur de la lanterne rouge (1-3), Chelsea suit le rythme de Manchester United… et commence à lorgner le podium, d’autant que le troisième, Aston Villa, a dû se contenter d’un nul à Bournemouth (1-1).

Tout en haut de la chaîne alimentaire, Arsenal a tenu son rang face à Sunderland (2-0) grâce à une frappe poteau rentrant de Martin Zubimendi à l’entrée de la surface puis à son supersub Viktor Gyökeres, auteur de son troisième doublé de la saison. Les Gunners comptent neuf points d’avance sur Manchester City avant le déplacement des Skyblues à Anfield dimanche. Dans la course au maintien, enfin, West Ham s’est relancé contre un concurrent direct, Burnley (0-2). Les Hammers n’ont plus que trois points de retard sur le 17e, Nottingham Forest.

Nuno Espirito Santo, viré par Forest en septembre, qui envoie son ancien club en Championship, vous le voyez venir ?

Arsenal 3-0 Sunderland

Buts : Zubimendi (42e), Gyökeres (66e, 90e+4)

Bournemouth 1-1 Aston Villa

Buts : Rayan (55e) // Rogers (22e)

Burnley 0-2 West Ham

Buts : Summerville (13e), Castellanos (26e)

Fulham 1-2 Everton

Buts : Mykolenko CSC (18e) // DewsburyHall (76e), Leno (83e)

Wolverhampton 1-3 Chelsea

Buts : Arokodare (54e) // Palmer (13e S.P., 35e S.P., 38e S.P.)

Liam Rosenior explique sa colère contre Arsenal

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!