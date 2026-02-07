Cole Palmer sort le grand jeu

Appelez-le « Penalmer ». Irrégulier depuis son retour de blessure en décembre, Cole Palmer a peut-être définitivement lancé sa saison ce samedi. L’Anglais a scoré trois fois en 25 minutes sur la pelouse de Wolverhampton : deux penalties, puis une frappe pied gauche sous la barre (13e, 35e, 38e). Un triplé bienvenu car il n’avait marqué que cinq buts jusque-là cette saison. Vainqueur de la lanterne rouge (1-3), Chelsea suit le rythme de Manchester United… et commence à lorgner le podium, d’autant que le troisième, Aston Villa, a dû se contenter d’un nul à Bournemouth (1-1).

Le triplé pour Cole Palmer 💫 L'Anglais s'offre un hat-trick en l'espace de 25 minutes contre les Wolves avec ce superbe troisième but ! La suite du match sur CANAL+ SPORT ⚽️#WOLCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/EXNIbEkdl1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 7, 2026

Tout en haut de la chaîne alimentaire, Arsenal a tenu son rang face à Sunderland (2-0) grâce à une frappe poteau rentrant de Martin Zubimendi à l’entrée de la surface puis à son supersub Viktor Gyökeres, auteur de son troisième doublé de la saison. Les Gunners comptent neuf points d’avance sur Manchester City avant le déplacement des Skyblues à Anfield dimanche. Dans la course au maintien, enfin, West Ham s’est relancé contre un concurrent direct, Burnley (0-2). Les Hammers n’ont plus que trois points de retard sur le 17e, Nottingham Forest.

Nuno Espirito Santo, viré par Forest en septembre, qui envoie son ancien club en Championship, vous le voyez venir ?

Arsenal 3-0 Sunderland

Buts : Zubimendi (42e), Gyökeres (66e, 90e+4)

Bournemouth 1-1 Aston Villa

Buts : Rayan (55e) // Rogers (22e)

Burnley 0-2 West Ham

Buts : Summerville (13e), Castellanos (26e)

Fulham 1-2 Everton

Buts : Mykolenko CSC (18e) // DewsburyHall (76e), Leno (83e)

Wolverhampton 1-3 Chelsea

Buts : Arokodare (54e) // Palmer (13e S.P., 35e S.P., 38e S.P.)

