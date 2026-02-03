Rosenior connaît son premier échec avec Chelsea

Arsenal 1-0 Chelsea

But : Havertz (90e +7)

Après le Community Shied 2023 et 2020 et la Cup 2020, Mikel Arteta n’est qu’à un match de son quatrième trophée avec Arsenal. Ce n’est pas encore la Premier League, mais la League Cup. Vainqueurs d’un but au match aller contre Chelsea (3-2), les Gunners n’avaient besoin que de gérer cet avantage pour disputer une neuvième finale de coupe de la Ligue, et ça l’a fait. La finale se tiendra à Wembley le 22 mars prochain, contre Manchester City ou Newcastle.

Havertz buteur contre son ancien club, les larmes de Wesley Fofana

Sans éclat, même après la double entrée de Cole Palmer et Estêvão à l’heure de jeu, Chelsea s’incline pour la deuxième fois de l’année 2026, pour la deuxième fois contre Arsenal. Liam Rosenior perd donc pour la deuxième fois depuis son intronisation chez les Blues, la faute à un but final de Kaï Havertz, qui marque son deuxième but de la saison et crucifie son ancien club. L’ancien entraîneur de Strasbourg attendra donc pour son premier trophée, comme Wesley Fofana, en larmes à la fin de la rencontre.

Arsenal a un pied en finale de League Cup