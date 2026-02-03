Porté par ses français, Milan mange Bologne et étend sa série

Bologne 0-3 Milan

Buts : Loftus-Cheek (20e), Nkunku (SP, 39e) et Rabiot (48e)

La ballade du soir. Entre les Thuram, Pierre Kalulu, Manu Koné, Mike Maignan, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot et peut-être Christopher Nkunku (voire Ange-Yoan Bony ?), la liste de Didier Deschamps au Mondial 2026 aura une bonne saveur italienne, comme en 1998. L’AC Milan bat largement Bologne (3-0) et reste deuxième de Serie A. Si l’Inter reste à cinq points, son rival peut remercier ses français : un but, une passe dé pour Adrien Rabiot, du combat pour Youssouf Fofana, un dixième clean sheet cette saison pour Mike Maignan, et un Christopher Nkunku qui fait gonfler ses ballons de baudruche. Le premier, homme du match ce soir, a déjà été décisif à huit reprises cette saison en championnat (avec huit buts et huit passes décisives).

Milan n’a pas perdu depuis la première journée

Les Milanais étendent leur série d’invincibilité à 22 matchs. Ils n’ont pas perdu depuis la première journée. Bologne, lui, n’a pas gagné depuis six matchs à domicile et stagne à la dixième place.

🇮🇹 Avant, l’Italie, c’était la magie de Totti, les gants dorés de Gigi Buffon ou la classe de Paolo Maldini. En mars, c’est une troisième Coupe du monde de suite que la Nazionale pourrait manquer. Ma perché ? Les réponses sont dans le nouveau numéro de So Foot qui sort ce… pic.twitter.com/i3lKSCZMeO — SO FOOT (@sofoot) February 2, 2026

Une énorme Serie A pour Milan, au sens littéral.

Première réussie pour Rabiot avec Milan