Première réussie pour Rabiot avec Milan

Milan 1-0 Bologne

But : Modrić (61e) pour Milan

Les Rossoneri enchaînent.

Pour la première d’Adrien Rabiot, titulaire, l’AC Milan a aligné un deuxième succès de rang en championnat sur la plus petite des marges (1-0). Un score en trompe-l’œil tant les hommes de Max Allegri ont dominé leur sujet et touchés à plusieurs reprises les montants de Łukasz Skorupski. Il a néanmoins fallu attendre l’heure de jeu pour voir le Diavolo s’envoler au score : sur un centre en retrait parfait d’Alexis Saelemaekers, c’est Luka Modrić qui a placé un tir croisé imparable pour faire rugir San Siro.

🤩 | Quel but de Luka Modrić qui débloque son compteur avec l'AC Milan ! 🔥🔝 #ACMilanBologne

À noter, quand même, la sortie sur blessure de Mike Maignan touché au mollet durant la rencontre ainsi que l’entrée prometteuse et tonitruante de Christopher Nkunku qui aurait même pu obtenir un penalty. Au classement, Milan reste dans le bon wagon à trois longueurs du duo Naples-Juve.

Puisque vous êtes arrivés jusqu’au bout et que vous vous posez la question : oui Jonathan Rowe est entré en jeu, non il n’y a pas eu de contact ou autre avec le Duc.

Adrien Rabiot : « Jonathan Rowe est un bon gars »