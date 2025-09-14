S’abonner au mag
  • Serie A
  • J3
  • Milan-Bologne (1-0)

Première réussie pour Rabiot avec Milan

AC
Première réussie pour Rabiot avec Milan

Milan 1-0 Bologne

But : Modrić (61e) pour Milan

Les Rossoneri enchaînent.

Pour la première d’Adrien Rabiot, titulaire, l’AC Milan a aligné un deuxième succès de rang en championnat sur la plus petite des marges (1-0). Un score en trompe-l’œil tant les hommes de Max Allegri ont dominé leur sujet et touchés à plusieurs reprises les montants de Łukasz Skorupski. Il a néanmoins fallu attendre l’heure de jeu pour voir le Diavolo s’envoler au score : sur un centre en retrait parfait d’Alexis Saelemaekers, c’est Luka Modrić qui a placé un tir croisé imparable pour faire rugir San Siro.

À noter, quand même, la sortie sur blessure de Mike Maignan touché au mollet durant la rencontre ainsi que l’entrée prometteuse et tonitruante de Christopher Nkunku qui aurait même pu obtenir un penalty. Au classement, Milan reste dans le bon wagon à trois longueurs du duo Naples-Juve.

Puisque vous êtes arrivés jusqu’au bout et que vous vous posez la question : oui Jonathan Rowe est entré en jeu, non il n’y a pas eu de contact ou autre avec le Duc.

Adrien Rabiot : « Jonathan Rowe est un bon gars »

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)

Revivez la victoire de Rennes face à Lyon (3-1)
20
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)
Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Lens (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine