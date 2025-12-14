S’abonner au mag
Un joueur de Leicester marque l'un des buts de l'année

Un joueur de Leicester marque l’un des buts de l’année

Le Saber Khalifa ghanéen.

Le samedi étant une journée avec beaucoup de matchs en Europe, difficile de se poser devant un Leicester-Ipswich (3-1) en Championship. Pourtant, les supporters des deux équipes qui ont fait ce choix ont pu assister à l’un des buts de l’année. Juste avant la pause, Abdul Fatawu Issahaku récupère le cuir devant sa surface, accélère, claque un petit pont à l’adversaire, voit le gardien loin de sa cage et décide de claquer un lob de 64 mètres qui termine au fond des filets.

Trop tard pour le Prix Puskás

Malheureusement pour l’ailier ghanéen de Leicester – et pour Martin Terrier –, ce but ne pourra pas être sélectionné pour le Prix Puskás, la sélection ayant déjà été faite.

Il ne lui reste donc plus qu’à remettre le même dans un mois.

Un gardien capable de marquer rejoint Leicester

