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  • OL Lyonnes-PSG (1-0)

Premier trophée de l’année pour l’OL Lyonnes

QB
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L’OL Lyonnes s’adjuge la Coupe LFFP face au PSG

OL Lyonnes 1-0 PSG

But : Dumornay (59e)

À jamais les premières ! L’OL Lyonnes a remporté l’édition inaugurale de la Coupe de la Ligue féminine ce samedi contre le PSG à Abidjan (1-0). Pas vraiment une surprise puisque les Fenottes ont désormais remporté leurs neuf derniers matchs face aux Parisiennes. Melchie Dumornay a débloqué cette finale du plat du pied, sur un centre au sol de Kadi Diani (1-0, 59e). Un but qui doit aussi à l’intelligence de jeu d’Ada Hegerberg, qui a laissé filer le ballon entre ses jambes pour sa coéquipière.

Le PSG n’a jamais été en position d’égaliser. Diani aurait même pu tuer le match avec sa frappe enroulée, repoussée par le poteau (75e). Ce premier trophée de l’année en appelle d’autres : les Lyonnes sont leaders du championnat et toujours en lice en Coupe de France ainsi qu’en Ligue des champions.

Queen Kang.

Grande première pour l’arbitrage français lors de la finale de la Coupe LFFP

QB

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