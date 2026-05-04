Les records que le PSG va battre s'il se qualifie en finale de Ligue des champions

J’ai une histoire, j’ai un background. S’il parvient à sortir le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi, le PSG pourrait marquer encore plus au fer rouge l’histoire du football français en coupe d’Europe. Voici une liste non exhaustive des records que pourrait battre le PSG en cas de qualification pour la finale.

→ En éliminant les Bavarois à l’Allianz Arena, Paris serait le premier club français à se qualifier pour deux finales de Ligue des champions consécutives. À jamais les premiers.

→ Le Paris SG deviendrait aussi le club français comptant le plus grand nombre de participations à une finale de C1. Enrique et ses hommes porteraient le total à trois pour le club de la capitale, qui est aujourd’hui à égalité avec Marseille et Reims (2).

Une attaque prête à marquer l’histoire ?

→ Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Demblé, Désiré Doué. Ce trio (quatuor si on ajoute Bradley Barcola) a de quoi donner le tournis à n’importe quelle défense d’Europe et ce n’est pas le match aller spectaculaire (5-4) qui viendra nous contredire. Avec déjà 43 buts au compteur, le club de la capitale pourrait battre le record de buts marqués sur une campagne de C1. Pour le moment, c’est Barcelone qui détient ce dernier avec 45 pions lors de l’édition 1999-2000, selon Opta.

→ Pas de performance sans repos. C’est un peu le crédo du PSG avant les matchs de C1. Cette saison, le club parisien a reporté deux rencontres de Ligue 1 avant de jouer la plus grande des compétitions européennes : PSG-Nantes entre les deux matchs des huitièmes de finale face à Chelsea et Lens-PSG entre les deux confrontations face à Liverpool en quarts.

C’est un de plus que les deux dernières saisons puisque Paris n’était parvenu à bouger qu’une rencontre. Dommage que le championnat de France s’arrête le 17 mai prochain, les Parisiens auraient sûrement demandé une fleur à la Ligue avant la finale le 30 mai.

Avant de s’emballer, il reste un match à remporter tout de même.

L'arbitre de Bayern-PSG va rappeler de bons souvenirs aux Parisiens