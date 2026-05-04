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Cristian Chivu met fin à une vieille série pour les entraîneurs étrangers en Italie

CT
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Cristian Chivu met fin à une vieille série pour les entraîneurs étrangers en Italie

La fin d’une longue disette. L’Inter Milan a officiellement remporté le 21e titre de champion d’Italie de son histoire, ce dimanche, à la suite de son succès face à Parme (2-0). Cristian Chivu, l’entraîneur roumain des Nerazzurri, met ainsi fin à une longue série de domination de ses homologues italiens : il devient le premier technicien étranger à remporter la Serie A depuis José Mourinho en 2010.

La fin du règne des coachs italiens

Le football transalpin voit les tacticiens non-italiens prendre le pouvoir dans le championnat cette saison. Le 13 avril dernier, Cesc Fàbregas est devenu le premier étranger à être élu meilleur entraîneur de l’année en Italie grâce à son travail avec Côme.

La crise du football italien s’étend aussi sur les bancs.

L’Inter, sacrée dans le néant

CT

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