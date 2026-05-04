Brice Samba réagit à un possible retour de Hugo Lloris en équipe de France

Et si Hugo Lloris revenait en équipe de France ? C’est la petite graine plantée ces derniers jours, après une information du journal L’Équipe disant que l’ancien capitaine des Bleus ne dirait pas non à un retour, dans le rôle du numéro 3, à la Coupe du monde 2026. Une envie du portier, a priori, plus de trois ans après avoir pris sa retraite internationale.

Lloris, rumeur ou future réalité ?

Si Didier Deschamps venait à rappeler le joueur le plus capé de l’histoire tricolore, Lucas Chevalier, actuellement blessé, pourrait en faire les frais. Numéro 2 dans la hiérarchie, Brice Samba a été invité à réagir à cette éventualité après la défaite de Rennes à Lyon, ce dimanche soir. « Je l’ai appris comme vous, j’étais très surpris aussi, a-t-il confié. Je ne sais pas d’où cette rumeur sort, je n’ai rien à dire là-dessus en toute franchise. »

L’ancien Lensois a tout de même développé, lui qui n’a pas connu Lloris chez les Bleus : « On connaît tous Hugo et sa qualité, c’est quelqu’un qui a marqué le foot français. S’il vient avec nous, ce sera avec la plus grande joie. Je ne le connais pas, je n’étais pas encore en équipe de France, je le regardais à la télé, c’est un très grand gardien et il fait un bon début de championnat en Amérique. Si on fait appel à lui, on sera contents aussi, mais honnêtement, je ne sais pas d’où est sortie cette info. »

Tic tac, tic tac, J-10 avant la liste.

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