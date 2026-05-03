Un Barça record rejoint l’OL en finale

FC Barcelone 4-2 Bayern Munich

Buts : Paralluelo (13e), Putellas (22e et 58e) et Pajor (55e) pour les Catalanes // Dallmann (17e) et Harder (71e) pour les Bavaroises

Un Lyon-Barcelone en finale. Au bout d’un match bien sympa au Camp Nou (et sur Disney +), le Barça a empêché le Bayern de vivre sa première finale de C1 féminine de son histoire. Les Barcelonaises disputeront, elles, leur sixième finale de Ligue des champions d’affilée, un record. Les joueuses de Pere Romeu n’ont perdu qu’une seule de leurs 20 dernières rencontres européennes.

Putellas record

Les 60 000 personnes réunies au stade ont pu apprécier les deux buts de la double Ballon d’or Alexia Putellas, buteuse contre le Real au tour précédent. La capitaine barcelonaise devient la deuxième meilleure buteuse de l’histoire du club. Puisqu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, les Barcelonaises ont vu le retour de leur coéquipière Aitana Bonmatí, un peu plus de cinq mois après sa rupture des ligaments croisés. Avant d’affronter l’OL, tombeuse des tenantes du titre Arsenal dans l’autre demi-finale, les Catalanes peuvent encore rêver du triplé championnat – Copa – C1. La finale OL Lyonnes-Barcelone se disputera à Oslo, le 23 mai prochain.

Un remake des finales 2019, 2022 et 2024 en approche.

Pas de vainqueur entre le Bayern et le Barça, qui peuvent encore rêver de finale