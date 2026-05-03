Serie A – L’AC Milan tombe à Sassuolo et relance le suspense dans la course à la Ligue des champions

Sassuolo 2-0 AC Milan

Buts : Berardi (5e), Laurienté (47e)

Carton rouge : Tomori (24e)

Un coup derrière la tête. En déplacement sur la pelouse de Sassuolo ce dimanche, l’AC Milan n’a pas fait le poids (2-0). Il n’a pas fallu longtemps avant que les hommes de Massimiliano Allegri prennent l’eau. Dès la 5e minute de jeu, le capitaine adverse Domenico Balerdi a permis aux siens de prendre les commandes de la partie grâce à une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface de Mike Maignan (1-0, 5e). Ce n’est que le début des ennuis.

Quelques minutes plus tard, Fikayo Tomori écope d’un second jaune et est donc logiquement exclu pour une balayette sur Armand Laurienté (24e). Le fait de jeu sonne les Lombards.

Le show Laurienté

Sassuolo ne va pas attendre longtemps avant d’assommer l’AC Milan puisque dès le retour des vestiaires, Laurienté, toujours lui, combine parfaitement avec Kristian Thorstvedt avant de tromper Maignan grâce à une frappe soudaine au premier poteau (2-0, 47e).

Avec seulement une victoire sur les cinq derniers matchs, les Rossoneri calent au plus mauvais des moments, mais conservent tout de même cinq longueurs d’avance sur Côme, cinquième, à trois journées de la fin du championnat.

Vivement les vacances !

L’AC Milan freiné par Sassuolo