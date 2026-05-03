Un petit nouveau en Süper Lig

Jour de gloire. Pour la première fois de son histoire, le club d’Amedspor a validé son accession en Süper Lig turque. Malgré une fin de saison compliquée, marquée par une défaite et quatre nuls sur les cinq derniers matchs, dont l’ultime contre Igdir samedi (3-3), l’équipe basée à Diyarbakir, principale ville turque en majorité kurde, se classe deuxième au classement de la D2 turque grâce à la différence particulière.

Une montée hautement symbolique

C’est une événement tout sauf anodin pour la ville, considérée comme la « capitale » du sud-est à majorité kurde. Accusé d’avoir fait la propagande pour des combattants kurdes de Syrie, le club avait été sanctionné fin janvier par la Fédération à 802 500 livres turques d’amende (environ 15 500 euros) pour le club, et quinze jours de suspension pour son président Nahit Eren.

Ce dernier a d’ailleurs déclaré à l’AFP cette semaine qu’Amedspor serait régulièrement victime d’insultes lors de ses déplacement, alors que les Kurdes représentent un cinquième environ des 86 millions d’habitants du pays et qu’un lent processus de paix a été engagé fin 2024.

Un commentaire, Gianni ?

Un club turc sanctionné pour « propagande » pro-kurde