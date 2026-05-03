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Piqué furieux contre l'arbitrage en Liga 2

TM
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Piqué furieux contre l'arbitrage en Liga 2

Histoire d’ajouter son grain de sel. Suite au revers FC Andorre face à Albacete vendredi (0-1), Gérard Piqué, le propriétaire du club, a fustigé l’arbitrage de la rencontre. L’ancien défenseur du Barça n’a que très peu goûté aux quatre cartons rouges distribués en fin de match, dont un à l’entraîneur Carles Manso.

« Chaque club paie plus de 470 000 euros par an pour que la Deuxième Division dispose de plus de 20 arbitres pour cette catégorie, a lâché l’ancien international espagnol. Il n’y a pas de coïncidences. Il a distribué quatre cartons rouges pour « protestation » avec une facilité déconcertante. C’est une honte. Mais bien sûr, les rapports et les amendes ne manqueront pas. »

Une attitude menaçante

Selon le rapport officiel, Piqué, qui serait déjà intervenu auprès de l’arbitre de la rencontre à la mi-temps, aurait adopté une attitude « menaçante », contestant avec virulence plusieurs décisions.

« M. Gerard Piqué s’est approché de moi de manière menaçante, en criant et en me suivant à quelques centimètres de mon visage, raconte l’arbitre […] protestant et s’opposant à ma prestation.  »

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TM

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