Sochaux rate le coche dans la course à la montée

Sochaux 1-1 Valenciennes

Buts : Djoco (30e) // Appuah (52e S.P.)

Si proche, si loin… Mis sous pression par la victoire de Fleury, Sochaux a calé contre Valenciennes ce samedi (1-1). Les Lionceaux avaient pourtant un boulevard devant eux : VA s’est retrouvé en infériorité numérique dès la 18e minute avec le carton rouge d’Alexi Koum Mbondo, et Kapit Djoco a ouvert le score à la demi-heure de jeu (1-0, 30e).

La machine s’est cependant enrayée en deuxième période. Le milieu sochalien Honoré Bayanginisa a été expulsé à son tour (51e), et Stredair Appuah a égalisé sur penalty (1-1, 52e). Bonal restera sur sa faim : le FCSM rate l’opportunité de prendre la tête du National, et n’a plus que trois points d’avance sur le troisième, Fleury, à deux journées de la fin.

Attention, ce serait bête de craquer maintenant.

Pas de vainqueur dans le choc Dijon-Sochaux, Fleury grimpe sur le podium et Châteauroux s’enfonce