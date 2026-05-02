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L’inspiration géniale de Mathis Abline

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L’inspiration géniale de Mathis Abline

Visiblement, une passe décisive et une victoire par deux buts d’écart ne lui suffisaient pas. Pour finaliser l’humiliation de l’Olympique de Marseille à Nantes lors de la 32e journée de Ligue 1, Mathis Abline a fait très fort : après avoir servi Ignatius Ganago pour l’ouverture du score, l’attaquant s’est débrouillé tout seul pour aller inscrire la dernière réalisation de la partie.

Balerdi et Medina en mode plots

Et quelle réalisation ! Trouvé sur le côté droit, le Canari s’est enfoncé dans la défense phocéenne et s’est pris pour Diego Maradona en faisant disparaître ses adversaires avant d’ajuster Jeffrey de Lange. Face à la technique de l’ancien Rennais, Leonardo Balerdi et Facundo Medina n’ont absolument rien vu passer.

Une merveille, ce double contact…

Vahid ne regardera pas le match d’Auxerre

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