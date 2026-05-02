Première en Ligue 1 pour un protégé de Luis Enrique

Nice to meet you. Sans Matvei Safonov, laissé au repos, ni Lucas Chevalier, blessé, Luis Enrique donne sa chance à un petit jeune ce samedi contre Lorient : c’est Renato Marin (19 ans) qui gardera la cage du PSG au Parc des Princes. Arrivé à Paris l’été dernier, l’Italien va disputer son premier match de Ligue 1. Les aficionados de la Coupe de France avaient déjà pu le voir en action une fois cette saison, contre Fontenay, le 20 décembre dernier.

En cas de pépin, c’est Bilal Laurendon (20 ans) qui devra sortir du banc pour le suppléer. Luis Enrique a largement fait tourner dans l’optique du match retour contre le Bayern en laissant Marquinhos, João Neves, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery ou encore Khvicha Kvaratskhelia sur le banc. Parmi les titulaires de mardi, seuls Willian Pacho et Désiré Doué enchaînent.

Ce n’est pas le moment de se blesser.

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