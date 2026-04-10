Un match que le PSG va vouloir reporter a été programmé

Deux reports pour le prix d’un. Si la bande de Luis Enrique ne se sabote pas à Anfield, le calendrier de Ligue 1 pourrait encore être bouleversé (ou pas). La rencontre comptant pour la 32e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lorient, prévue le 2 mai, viendrait se glisser entre les potentielles demi-finales de Ligue des champions en cas de qualification : le 28 avril au Parc des Princes et le 6 mai à l’extérieur.

Un casse-tête impossible

Comme le club de la capitale apporte un grand soin à la gestion de son calendrier, et que deux rencontres ont déjà été déplacées pour leur permettre de mieux aborder la Coupe d’Europe, Paris pourrait-il se dire jamais deux sans trois en demandant le report du match contre Les Merlus ?

Possible, mais surtout impossible : aucune date ne serait possible pour caler ce PSG-Lorient dans le calendrier avant la fin de saison puisque le champion de France en titre doit déjà jouer ses deux matchs en retard, contre Nantes le mercredi 22 avril, et contre Lens le mercredi 13 mai, entre les deux dernières journées de championnat.

La date du mercredi 10 juin est dispo, tant qu’à faire.

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