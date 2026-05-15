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L'équipe de France peut aussi remercier Sochaux

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L'équipe de France peut aussi remercier Sochaux

Quel est le point commun entre Ibrahima Konaté, Marcus Thuram et Maxence Lacroix ? Si on oublie le fait qu’ils sont tous passés par la Bundesliga et qu’ils ont dû fêter comme il se doit leur convocation pour le Mondial 2026, tous les trois ont été formés au FC Sochaux-Montbéliard.

Sochaux regarde le PSG dans les yeux

Avec ces trois joueurs issus de leur centre de formation, les Lionceaux peuvent se targuer d’être le club formateur le plus représenté en équipe de France, à égalité avec le PSG (Maignan, Rabiot, Zaïre-Emery) et l’OL (Barcola, Cherki, Gusto). Juste derrière, on retrouve aussi l’AS Monaco (Akliouche et Mbappé), le Stade rennais (Dembélé et Doué), l’Atlético de Madrid (Lucas et Théo Hernandez) et… Bordeaux (Koundé et Tchouaméni).

La puissance de Montbéliard.

Dijon retrouve la Ligue 2, Saint-Brieuc le National 2

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