National : L’action collective de la soirée

Besoin d’une action collective à montrer dans les écoles de football ? Il faut demander l’égalisation de Cédric Odzoumo, lors du match nul entre Versailles et Fleury. Envie d’observer un symbole de générosité sur un terrain ? Il faut aller voir la passe décisive signée Renald Xhemo pour Marvin Adelaïde à l’occasion de la victoire du Puy, qui a mené de trois buts au bout de vingt minutes sur la pelouse de Villefranche Beaujolais avant de se faire peur et d’éviter la remontada locale.

Sochaux, nouveau dauphin

Dans le reste de cette 26e journée de National, Loïck Landre puis Stredair Appuah ont répondu à la volée de Flavio Da Silva pour permettre à Valenciennes de renverser Concarneau, et Germain Sanou a arrêté un penalty de Kenny Rocha pour conserver le 0-0 surprise de son Paris 13 Atletico contre Rouen. Enfin, Sochaux en a profité pour doubler ce dernier et passer deuxième du classement en allant battre Aubagne. Pas d’histoire sans gardien, cette fois !

La belle action collective du @FCVersaillesOff. Cédric Odzoumo à la conclusion remet les deux équipes à égalité au Camp des Loges. 1️⃣ - 1️⃣ I 41e Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/wBcR4krTqo — Championnat National (@NationalFFF) March 20, 2026

Aubagne 1-4 Sochaux

Buts : Chibani (69e) pour Aubagne // Boutoutaou (20e), Baghdadi (50e, SP), Bayanginisa (83e) et Sidibé (85e) pour Sochaux

Concarneau 1-2 Valenciennes

But : Da Silva (56e) pour Concarneau // Landre (82e) et Appuah (87e) pour Valenciennes

Paris 13 Atletico 0-0 Rouen

Versailles 1-1 Fleury

Buts : Odzoumo (41e) pour Versailles // Farade (6e) pour Fleury

Villefranche Beaujolais 2-3 Le Puy

Buts : Leye (47e et 54e) pour Villefranche Beaujolais // Akkal (3e), Diebold (5e) et Adélaïde (19e) pour Le Puy

La maîtrise des Ponots et le doublé pour Salim Akkal. @lepuyfoot en démonstration lors de cette première période. 0️⃣ - 3️⃣ I 20e Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/qCxFWYyxHH — Championnat National (@NationalFFF) March 20, 2026

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