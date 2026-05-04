La Lazio fait couler Cremonese

Cremonese 1-2 Lazio

Buts : Bonazzoli (29e) pour les Lombards // Isaksen (53e), Noslin (90e+2) pour les Romains

Une bronca, puis un silence de mort. Voilà ce qu’ont dû affronter les joueurs de Cremonese, ce lundi soir, après leur défaite sur le gong contre la Lazio (1-2). Ils ne méritaient pas franchement ce revers, mais celui-ci s’inscrit dans une série calamiteuse durant laquelle les Lombards n’ont pas gagné la moindre rencontre à domicile de l’année civile. De quoi rester à la cruelle dix-huitième place. La relégation en Serie B n’est mathématiquement pas encore actée, mais les genoux risquent de trembler lors des trois prochaines journées.

Tout avait pourtant bien commencé avec l’ouverture du score de Federico Bonazzoli (1-0, 29e) et une domination récompensée. Le deuxième acte a été davantage en faveur du club de la capitale, en témoigne l’égalisation de Gustav Isaksen (1-1, 53e). D’abord passeur, Tijjani Noslin, entré à la pause, a définitivement enterré les espoirs d’une frappe sublime dans la lucarne opposée (1-2, 92e).

Et dire que ça ne sert même pas tant à la Lazio, qui reste huitième.

La Lazio arrache la victoire face à la Cremonese