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Grâce à un Edoardo Motta héroïque, la Lazio rejoint l’Inter en finale

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Grâce à un Edoardo Motta héroïque, la Lazio rejoint l’Inter en finale

Atalanta 1-1 (1 TAB 2) Lazio

Buts : Pašalić (86e) pour l’Atalanta // Romagnoli (84e) pour la Lazio

Plus serré, on meurt étouffé. Opposées en demi-finales retours de la Coupe d’Italie après s’être quittées sur un match nul à l’aller (2-2), l’Atalanta et la Lazio ont entretenu le suspense ce mercredi soir. Car si Ederson a cru ouvrir le score à l’heure de jeu, son but a finalement été refusé et personne n’a fait trembler les filets jusqu’à la 84e minute.

Un gardien quasi parfait

Et si Alessio Romagnoli a choisi ce moment pour finalement faire mouche sur corner, Mario Pašalić lui a immédiatement répondu pour envoyer tout le monde en prolongation. C’est finalement la Lazio qui s’est qualifiée pour la dernière marche au terme d’un match qui ne pouvait se finir qu’aux tirs au but, grâce à… quatre arrêts d’Edoardo Motta. Place à l’Inter, maintenant.

L’Atalanta relève la tête en battant le Hellas, le Lazio enchaîne face à Bologne

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