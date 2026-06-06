S’abonner au mag
  • International
  • France

Dernière étape validée pour les Bleus

JF
2 Réactions
Dernière étape validée pour les Bleus

Pas de grande compétition sans une grande photo d’équipe. Alors qu’ils affronteront l’Irlande du Nord lundi, huit jours avant leur entrée en lice dans le Mondial, les Bleus ont validé la dernière étape avant de lancer définitivement leur tournoi : la photo d’équipe officielle.

Fini les défilés de mode en arrivant à Clairefontaine ou les photos avec la ministre, là c’est du sérieux. Maillot sur le dos, voilà les 26 tricolores et le staff rangés en ordre devant les objectifs.

À retenir ? Warren Zaïre-Emery prévoit déjà de jouer latéral droit, les artistes Désiré Doué, Michael Olise et Rayan Cherki, qui n’est pas accroupi, ont l’air aimantés, N’Golo Kanté et le duo de Hernandez ont l’air inséparables, alors que Didier Deschamps a pris le soin de s’entourer de ses deux stars, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Pas de jaloux comme ça !

Ah les photos de classe, parfait pour créer des souvenirs.

Il va faire très chaud dans le groupe de la France

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Rayan Cherki doit-il être titulaire à la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
136
67

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.