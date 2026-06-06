Dernière étape validée pour les Bleus

Pas de grande compétition sans une grande photo d’équipe. Alors qu’ils affronteront l’Irlande du Nord lundi, huit jours avant leur entrée en lice dans le Mondial, les Bleus ont validé la dernière étape avant de lancer définitivement leur tournoi : la photo d’équipe officielle.

Fini les défilés de mode en arrivant à Clairefontaine ou les photos avec la ministre, là c’est du sérieux. Maillot sur le dos, voilà les 26 tricolores et le staff rangés en ordre devant les objectifs.

📸 La 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 des Bleus pour la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/1iXN690Tjn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 6, 2026

À retenir ? Warren Zaïre-Emery prévoit déjà de jouer latéral droit, les artistes Désiré Doué, Michael Olise et Rayan Cherki, qui n’est pas accroupi, ont l’air aimantés, N’Golo Kanté et le duo de Hernandez ont l’air inséparables, alors que Didier Deschamps a pris le soin de s’entourer de ses deux stars, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Pas de jaloux comme ça !

Ah les photos de classe, parfait pour créer des souvenirs.

Il va faire très chaud dans le groupe de la France