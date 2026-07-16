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Le triste record de l'Angleterre en demi-finale

LB
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Le triste record de l'Angleterre en demi-finale

À jamais les premiers. Comme en 2018 contre la Croatie (2-1 AP), l’Angleterre s’est inclinée ce mercredi soir en demi-finale d’un Mondial après avoir ouvert le score face à l’Argentine (1-2).

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Déjà seule sur leurs nuages en 2018, les Three Lions ont donc récidivé en devenant la seule équipe à avoir manqué une qualification en finale après avoir mené au score. Aucune autre équipe a perdu sa demi-finale après avoir ouvert le score.

2030 sera la bonne.

Qu’est-ce que tu as foutu, Angleterre ?

LB

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