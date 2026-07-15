Lionel Scaloni impressionné par ses joueurs

Proud dad. À l’issue de la qualification en finale face à l’Angleterre (1-2), Lionel Scaloni s’est montré particulièrement fier de ses joueurs et de leur capacité à renverser le cours des matchs.

La victoire comme volonté première

« Ce groupe ne cesse de me surprendre », a notamment déclaré le sélectionneur de l’Albiceleste. Qualifiée pour une deuxième finale de Mondial consécutive, l’Argentine peut désormais rêver d’un back to back. C’est d’ailleurs ce qu’a laissé présager Scaloni lors de son interview : « On va essayer de gagner, on va tout donner, mais après ça, c’est très difficile. » Le tacticien argentin s’est également montré particulièrement fier de ses joueurs, après qu’ils ont de nouveau réussi à renverser le cours d’une rencontre en toute fin de match : « Ce que montrent les joueurs est impressionnant. Nous sommes vraiment uniques, et ce n’est pas de l’arrogance, du fond du cœur, ces gens nous ont portés vers la victoire aujourd’hui. »

C’est donc cela être touché par la grâce ?

Les notes d’Angleterre-Argentine