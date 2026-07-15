S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Demies
  • Angleterre-Argentine (1-2)

Lionel Scaloni impressionné par ses joueurs

LB
2 Réactions
Lionel Scaloni impressionné par ses joueurs

Proud dad. À l’issue de la qualification en finale face à l’Angleterre (1-2), Lionel Scaloni s’est montré particulièrement fier de ses joueurs et de leur capacité à renverser le cours des matchs.

La victoire comme volonté première

« Ce groupe ne cesse de me surprendre », a notamment déclaré le sélectionneur de l’Albiceleste. Qualifiée pour une deuxième finale de Mondial consécutive, l’Argentine peut désormais rêver d’un back to back. C’est d’ailleurs ce qu’a laissé présager Scaloni lors de son interview : « On va essayer de gagner, on va tout donner, mais après ça, c’est très difficile. » Le tacticien argentin s’est également montré particulièrement fier de ses joueurs, après qu’ils ont de nouveau réussi à renverser le cours d’une rencontre en toute fin de match : « Ce que montrent les joueurs est impressionnant. Nous sommes vraiment uniques, et ce n’est pas de l’arrogance, du fond du cœur, ces gens nous ont portés vers la victoire aujourd’hui. »

C’est donc cela être touché par la grâce ?

Les notes d’Angleterre-Argentine

LB

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
12
En direct : Angleterre - Argentine (1-2)
  • Mondial 2026
  • Demies
En direct : Angleterre - Argentine (1-2)

En direct : Angleterre - Argentine (1-2)

En direct : Angleterre - Argentine (1-2)
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Livres

Livre So Foot "Maradona : génial, fou et légendaire"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

La Coupe du monde des Bleus est-elle un échec ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
77
119
12
En direct : Angleterre - Argentine (1-2)
En direct : Angleterre - Argentine (1-2)

En direct : Angleterre - Argentine (1-2)

En direct : Angleterre - Argentine (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.