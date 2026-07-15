S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Aubameyang va quitter l'OM pour un club de Liga

EM
8 Réactions
Aubameyang va quitter l'OM pour un club de Liga

Fini les pirouettes, Auba dit adios à l’OM. Revenu en fanfare la saison dernière à Marignane après une pige en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang va une nouvelle fois quitter Marseille pour filer cette fois-ci en Espagne, au Deportivo La Corogne, fraîchement promu en première division espagnole, d’après L’Équipe. D’ailleurs, le Gabonais n’aurait pas pris part au voyage de préparation des Olympiens en Côte d’Ivoire.

Ça urge en attaque !

Avec les départs de Mason Greenwood ou encore Hamed Junior Traoré, l’attaque marseillaise se décime petit à petit, à défaut de se dessiner pour la saison prochaine, et il va falloir trouver des solutions pour remplacer l’ancien joueur d’Arsenal ou Dortmund qui avait réalisé une saison en terre phocéenne plutôt convaincante avec 14 pions et 10 passes dé. À 37 balais, ce n’est pas négligeable.

Froid devant !

Le fantôme de Benatia ne hante pas l’OM

EM

Commentaires

Les membres ont posté 8 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Marseille 93" On Tour

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

La Coupe du monde des Bleus est-elle un échec ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
77
99

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.