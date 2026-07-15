Le Havre passe la deuxième sur le mercato avec un ancien sur le retour

Le stade Océane va revoir deux têtes bien connues la saison prochaine. Fraîchement arrivé à la tête de la direction sportive du HAC, Demba Ba continue son recrutement dans l’opération maintien.

Timothée Pembélé, prêté la saison dernière en Normandie par Sunderland, va continuer l’aventure sous les ordres de Didier Digard, selon L’Équipe. Cette fois-ci, pas de prêt, mais un transfert définitif au bord de la Manche pour le joueur de 23 piges formé au PSG.

Le retour de Richardson est attendu

Aux côtés de Pembélé, Amir Richardson devrait également poser une nouvelle fois ses valises sur la côte normande. Le joueur de la Fiorentina, qui avait été prêté à Copenhague pour un prêt peu concluant ces six derniers mois, va pouvoir retrouver son club formateur qu’il avait quitté en 2023. D’après Le Parisien, il rejoindrait le HAC en prêt avec une option d’achat à hauteur de huit barres.

Les bonnes idées sont toujours de mise au Havre.

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