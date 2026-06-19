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Le Havre verrouille l’arrivée de son directeur sportif

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Le Havre verrouille l’arrivée de son directeur sportif

Je viens au Havre. Je ne viens pas au Havre. Je signe au Havre. Les appels contre-appels, Demba Ba avait l’habitude d’en user au cours de sa carrière longue de 16 ans. Même en tant que directeur sportif, l’ancien attaquant de Hoffenheim ou de Chelsea ne s’en lasse pas. Alors que le président de Dunkerque « n’avait aucune inquiétude sur le fait que [s]on coprésident serait bien là pour la saison prochaine », assurant même qu’il préparait le mercato du club nordiste auprès de L’Équipe le 29 mai dernier, le Franco-Sénégalais rejoindra bien le HAC à la tête de sa direction sportive.

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Après trois saisons remarquées à l’USLD, notamment par la 4e place de Ligue 2 et la demi-finale de Coupe de France en 2024-2025, celui qui a commencé à l’ES Mont Gaillard, au Havre, revient aux sources. « Fort de cette expérience, avec un esprit de bâtisseur, Demba Ba rejoint donc le HAC. Pour continuer de faire grandir le club et lui permettre de se pérenniser en Ligue 1 », écrit le club doyen. Il travaillera avec Didier Digard, l’entraîneur tout juste prolongé.

Demba Là.

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Lionel Nzau Mpasi of DR Congo challenged by Rodolfo Aloko of Benin during the 2025 Africa Cup of Nations AFCON match between DRC and Benin in Rabat, Morocco on 22 December 2025 ©Samuel ShivambuBackpagePix - Photo by Icon Sport
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