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Didier Digard prolonge officiellement avec le HAC

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Didier Digard prolonge officiellement avec le HAC

Il y a des DD qui restent. Didier Digard a officiellement prolongé son contrat d’une année, plus une en option avec Le Havre, a annoncé le club normand dans un communiqué. Après avoir obtenu une quatorzième place de Ligue 1 (35 points), l’ancien entraîneur de Nice (2023) va entamer sa troisième saison sur le banc du HAC, soit autant qu’en tant que joueur professionnel dans son club formateur, entre 2004 et 2007.

Après avoir passé la DNCG et acté le départ de son directeur sportif Mathieu Bodmer, le club garde la première pierre de ses fondations en Ligue 1. « Que Didier reste le coach était essentiel et partagé par l’actionnaire », réagissait en conférence de presse le président Jean-Michel Roussier. Ce dernier n’a pas confirmé la venue du directeur sportif de Dunkerque, Demba Ba, en bonne voie selon L’Équipe.

Il y a du mouvement au port du Havre.

Mathieu Bodmer va changer de club normand

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