L’OL pourrait déjà voir filer la révélation de sa saison

Un petit tour et puis s’en va. C’est presque devenu une habitude pour les supporters lyonnais de ne pouvoir profiter de leurs talents que pendant une petite saison. Après Georges Mikautadze, parti du côté de Villarreal la saison dernière, c’est désormais Afonso Moreira qui devrait quitter le navire rhodanien dans les prochaines semaines.

C’est en tout cas les informations de Foot Mercato, qui annonce un accord entre l’OL et le Bayer Leverkusen aux alentours de 30 millions d’euros pour l’ailier de 21 ans. Une sacrée plus-value pour les Lyonnais, qui avaient recruté le virevoltant Portugais pour un peu plus de 2 millions d’euros en provenance de l’équipe réserve du Sporting Portugal. Un avenir flou donc pour celui qui, selon les informations de L’Équipe, devait prolonger son contrat.

De remplaçant à star montante

Les supporters lyonnais auront sans doute du chagrin à voir partir l’un des artisans de la bonne saison lyonnaise. Remplaçant de luxe de Malick Fofana en début de saison, Moreira a gratté du temps de jeu petit à petit avant de définitivement s’imposer dans le onze après la blessure du Belge. Avec 6 buts et 9 passes décisives en 34 matchs cette saison, une potentielle vente arrangerait bien le board lyonnais, qui connaissait une dette massive de 500 millions d’euros il y a deux ans et qui a toujours un déficit de 100 millions d’euros malgré une réduction des coûts par Michele Kang. Pour rappel, les Gones s’étaient engagés l’année dernière à injecter 60 millions d’euros pour rééquilibrer les comptes et, ainsi, éviter une exclusion des compétitions européennes.

Textor, démon américain qui hante les Lyonnais pour toujours.

L’OL dépose une plainte visant la mauvaise gestion de son ancienne direction