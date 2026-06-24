Comme le Costa Rica, le Ghana dans l’histoire de la Coupe du monde

Tout vient à point à qui sait attendre. C’est déjà devenu une situation récurrente pour le Ghana lors de ce Mondial. Il s’agit de la seule équipe de ce Mondial à ne pas avoir tenté sa chance une seule fois au cours de la première période lors des deux matchs disputés par les hommes de Carlos Queiroz.

Une statistique surprenante puisque les Black Stars ont tenté leur chance à neuf reprises, mais aucune fois au cours d’un premier acte. Ils ont ainsi frappé à la 48e, 50e, 59e, 66e, 67e, 73e et 95e contre le Panama (1-0) et à la 50e et 79e contre l’Angleterre (0-0), en trouvant la faille une seule fois durant les deux matchs.

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Au bon souvenir du Costa Rica

Le Ghana devient donc la seconde équipe de l’histoire à expérimenter ce cas de figure. En 1990, c’est le Costa Rica qui avait réalisé le même exploit contre l’Écosse (1-0) puis le Brésil (0-1). Cette performance ne l’avait pas empêché de se qualifier pour le tour suivant, en battant la Suède (2-1) lors du dernier match de groupe.

Les Ghanéens savent ce qui leur reste à faire contre la Croatie.

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