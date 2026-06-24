Dirk Kuyt fait son retour en Turquie

C’est quand la dernière fois que vous avez pensé à Dirk Kuyt ? Un bail non ? Eh bien, sachez que le bougre va bientôt retrouver l’ambiance bouillante d’Istanbul. Ce mercredi, Fenerbahçe a officialisé le retour du Néerlandais au club. L’ancien attaquant occupera le poste d’entraîneur adjoint auprès d’Ismail Kartal, vieux routier des bancs turcs. Celui qui avait inscrit un but en finale de Ligue des champions 2007 croisera là-bas quelques têtes bien connues, comme N’Golo Kanté, Ederson, Marco Asensio, Nelson Semedo ou encore Mattéo Guendouzi. Oui, les fiches de paie ont toujours de l’allure en Turquie.

Ailemize Yeniden Hoş Geldin Dirk Kuyt 💛💙 Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk… pic.twitter.com/PCgP4eXFf6 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 24, 2026

Reconverti sur un banc dès sa retraite sportive, Dirk Kuyt a notamment entraîné le Beerschot en Belgique, avec qui il a décroché un titre de champion de D2, ainsi qu’ADO La Haye et le FC Dordrecht en deuxième division néerlandaise. En tant que joueur, il avait porté les couleurs du Fener de 2012 à 2015, participant notamment au dernier titre de champion du club, en 2014. « Dirk Kuyt, qui a joué un rôle déterminant dans ce sacre et a gagné l’affection de nos supporters grâce à son professionnalisme, son travail acharné et son esprit combatif, est de retour chez lui », s’est félicité le club dans un communiqué.

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Le président de Fenerbahçe derrière les barreaux